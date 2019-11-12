На Чортківщині халатність лікарів призвела до інвалідності немовляти

Правоохоронці висунули підозру медикам Чортківської ЦКРЛ щодо підробки медичних документів у справі породіллі, в якої під час пологів було травмоване немовля.

Наразі з’ясовано, що 24 жовтня 2018 року медпрацівники Чортківського пологового неналежним чином віднеслися до відповідальності своїх службових обов’язків, чим спричинили інвалідність немовляти.

Слід зазначити, молода матуся, будучи вагітною, вчасно стала на облік до лікаря акушер-гінеколога Лариси Ф.; справно виконувала всі настанови лікаря.При жодному обстеженні п. Ф. не зазначала, що в дитини є якісь навіть найменші відхилення від норми розвитку плоду чи вади.

У свідченнях породіллі зазначено, що в ході вагітності вона почувала себе добре, не хворіла, тілесних ушкоджень не отримувала. Окрім того – детально описано медичний огляд перед пологами та все, що відбувалося в часі них.

«…40-41 тиждень вагітності. Л.Р.Ф. взяла мене на оглядове крісло… Я відчула всередині рухи пальців лікарки і відразу ж – різкий біль. Лікар мене запевнила, що цього тижня я ще не народжуватиму. Проте цього ж дня увечері у мене почались періодичні болі внизу живота і відійшли води. В пологовому знову ж таки взяли мене на оглядове крісло, після чого я (за вказівкою акушерки Г.Р.М. і лікарки Л.Р.Ф.) самостійно попрямувала в пологовий зал. Через кілька хвилин п. Ф. повідомила, що робитимуть розтин; але його так і не зробили. Я чітко чула, як лікар Л.Р. Ф. сказала, щоби готували щипці… Після того, як народилася дитина, увесь медперсонал, що знаходився в залі, дуже заметушився. Плачу немовляти я не чула і до грудей мені ніхто дитинки не приклав»…

Дитину відвезли в Тернопільську обласну дитячу лікарню в реанімаційне відділення для надання медичної допомоги.

Висновок лікарів обласної лікарні: в дитини – пологова травма: перелом потиличної кістки зліва з епідуральною гематомою потиличної ділянки зліва.

Батьки новонародженого звертались до різних медичних фахівців, і всі «в один голос» стверджували, що при таких пологах акушер-гінеколог повинна була провести кесарів розтин; а травму дитинка отримала саме в часі пологів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час пологів в дитини діагностували перелом потиличною кісткою зліва з імпресією кісткового. Крім цього в новонародженого діагностували гіпоксично-ішемічне ураження головного мозку.

На підставі ухвали Чортківського районного суду від 11 вересня 2019 року слідчим СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області проведено тимчасовий доступ до історії вагітності та пологів за № 638 на породіллю та індивідуальної карти вагітної та породіллі.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в історії вагітності та пологів наявна копія протоколу УЗ-дослідження від 19.09.2018. А також – наявний оригінал протоколу УЗ-дослідження від 19.09.2018. В ході огляду копії та оригіналу УЗ-дослідження від 19.09.2018 в даних документах виявленні розбіжності. В кримінальному провадженні залучені експерти, аби встановити факт підробки медичних документів.

Слідство триває.

Проте є сумніви щодо прозорого та справедливого проведення справи, оскільки батько лікаря Л.Р.Ф. – на даний час є депутатом Чортківської районної ради та головним лікарем Чортківської ЦКРЛ. Тож є підстави вважати, що Р.В.Ч. буде усякими шляхами перешкоджати ходу розслідування.

А підставою до цих підозр є наступне. До заяви в Департамент охорони здоров’я батьками дитини долучено результати обстеження МТР та КТ, де чітко діагностовано: перелом потиличної кістки зліва з епідуральною гематомою потиличної ділянки зліва. Однак після засідання комісії управління охорони здоров’я Тернопільської РДА за результатами розгляду заяви породіллі Департамент охорони здоров’я надав висновок клініко-експертної оцінки, в якому зазначено, що в дитини перелом потиличної кістки ВІДСУТНІЙ.

Вказані медики й далі працюють на займаних посадах, і хтозна скільки ще немовлят скалічать своєю халатністю… Хто відповість за спричинену інвалідність дитини?! Невже й далі діятиме «закон»: «кум, сват, брат…»?! – пишуть Тернополяни.