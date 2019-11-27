Приватний колекціонер Віра Матковська зібрала унікальні зразки жіночих та чоловічих вишитих сорочок майже з кожного села Борщівського краю

Колекціонування – це одне з найдавніших захоплень людства. І це не проста справа. Це пізнавальний інтерес, радість відкриттів, задоволення від споглядання порядку й очевидних зв’язків, прагнення до творчої активності і самореалізації. Це таке щемливе відчуття щастя, від духовного збагачення і вдосконалення власної особистості. Мабуть тому Вольфганг фон Гете казав – «колекціонери щасливі люди».

У нашій бібліотеці відбулась арт-зустріч «Я вірю в Україну» з приватним колекціонером Вірою Матковською. Була щира розмова із щасливою жінкою. Адже, саме вона зуміла зібрати унікальні зразки жіночих та чоловічих вишитих сорочок майже з кожного села Борщівського краю. З якою любов’ю і теплотою Віра Григорівна розповідала молоді, студентам Тернопільського медичного коледжу, про свій дорогоцінний скарб – борщівську сорочку. Про її давню історію виникнення та легенди, якими оповита борщівська вишивка. Вона зберегла і несе в собі багатовікову культуру. Це унікальне мистецтво народної графіки. В ній закладено код нашої нації.

На зустріч з Вірою Матковською завітала і її давня колєжанка й однодумниця Руслана Стасишин. Їх поєднала любов до української вишивки та спільні мистецькі проекти. Зараз українські ринки заполонили комп’ютерні «китайські» розробки вишивок, які несуть псевдо-українську культуру. І Руслана розповіла, що у Віри Григорівни є давня мрія – створити вперше в історії України музей-студію борщівської вишивки, де діяли б виставковий зал та майстерня для всіх охочих оволодіти традиційними прийомами мистецтва вишивки.

Колекціонери роблять не менше роботи аніж офіційні інституції для збереження української минувщини. Їх зібрання повні і надзвичайно цікаві. Чоловічі та жіночі сорочки, горсики, намиста із приватної колекції Віри Матковської експонуватимуться у нашій бібліотеці на увесь період новорічно-різдвяних свят.

Отож, запрошуємо усіх поціновувачів української вишивки доторкнутись до часу і відчути тепло глибокої й сивої давнини.