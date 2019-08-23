Еріка Гевко з Чорткова представляє Тернопілля на Всеукраїнському конкурсі краси

В липні цього року Еріка (Люба) Гевко перемогла в регіональному етапі всеукраїнського конкурсу краси та особистості «Перша леді 2019». І ось цими днями Еріка представлятиме Тернопілля на Всеукраїнському етапі, який проходить в Одесі.

Обов’язковою умовою змагання є соціальний проект красунь. Серед тисячі питань, які потребують уваги суспільства, дівчину найбільше турбують дітки з інвалідністю.

Нещодавно Еріка завітала в інклюзивні центри міста «Дорога в життя» та «Дім милосердя». За сприяння міського голови Володимира Шматька та місцевих підприємців красуня влаштувала для вихованців справжнє свято казки. Веселі ігри, майстер-класи, естафети й танці з аніматорами допомогли діткам відчути себе важливими і потрібними.

Ви можете підтримати Еріку, проголосувавши за посиланням:

http://studrespublika.com/festival/lady.php?years=2019