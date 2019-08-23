Через кого бюджет Тернопільської області недораховується великих сум

Володимир Бойко продовжує дивуватися офіційними обсягами продажу пального в Тернопільській області. Про це чоловік пише у мережі Фейсбук.

Як пан Володимир зазначав раніше, станом на 01.07.2019 року в області було 162 пункти роздрібної торгівлі пальним. Це дані Єдиного державного реєстру суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним. Вказаний реєстр віднедавна є публічним, веде його Державна фіскальна служба України.

Проте, згідно із офіційною інформацією Головного управління статистики у Тернопільській області, у червні 2019 року мережа автозаправних станцій, що належить суб’єктам господарювання (юридичним особам та фізичним особам-підприємцям) налічувала 188 одиниць.

Це свідчить про те, що органи статистики і фіскальні органи володіють інформацією про різну кількість заправок в області, – каже Володимир.

У червні 2019 року, згідно офіційних статистичних даних, через мережу АЗС реалізовано 2143,4 т бензину моторного, 2412,6 т дизельного пального та 2135 т пропану і бутану скрапленого.

Простим арифметичним розрахунком шляхом поділу вказаних обсягів на 188 заправок, з яких збиралися дані та на 30 календарних днів у червні, дізнаємося, що в середньому за одну добу на одній заправці продавалося 380 літрів бензину моторного, 428 літрів дизельного пального та 378 літрів пропану і бутану скрапленого.

Навіть якщо враховувати похибку на те, що деякі заправки продають лише газ, а деякі газ навпаки не продають, середньостатистичний показник суттєво не зміниться за рахунок того, що АЗС в обласному центрі реалізовують більші обсяги пального.

Ці статистичні дані свідчать про величезний тіньовий обсяг реалізації пального не лише через нелегальні заправки, але й через ті, що працюють з дозвільними документами, але занижують свої реальні показники. Але чомусь цього “недобачають” фіскали. В свою чергу бюджет недораховується колосальних сум коштів, пише Володимир Бойко.