Голова обласної ради розділив із артилеристами Святвечір

Спільна передріздвяна вечеря відбулася у 44 окремій артилерійській бригаді. Її розділили із артилеристами і капелани, і керівники області та міста. Військові капелани звернулися до військовослужбовців у спільній молитві і побажали, аби кожен захисник повертався додому живим та здоровим, щоб з вірою у Бога усе їм вдавалося. І разом з усіма заколядували.

«Нехай Різдвяна зірка нас усіх єднає і наповнює непохитністю віри, міцністю духа та надією в безсумнівну перемогу добра, щоб ми ділилися ним повсякчас у наших храмах і домівках, на передовій із побратимами, з тими, хто і в тилу, в бліндажах і в штабах, в польових шпиталях та палатах госпіталів, – звернувся до військовослужбовців голова обласної ради Віктор Овчарук. – Цьогоріч ми зустрічаємо світле свято з особливим піднесенням. Адже збулась велична мрія українського народу – створення єдиної помісної православної церкви – Православної Церкви України. І, як сказав міністр оборони України Степан Полторак, відтепер у наших храмах молитимуться за наших бійців, а не за армію агресора. Це по-справжньому сакральна подія. Тож нехай, шановні воїни, народження Ісуса Христа освітить наш шлях, принесе мир та перемогу нашій країні, розквіт Тернопіллю, злагоду та добробут кожному дому, стане для нас джерелом життєвої наснаги, оптимізму, впевненості у добрих намірах та справах. Благословенних та повних миру різдвяних свят вам та членам ваших родин! Нехай лине по нашому краю, по всій Україні коляда, звеселяють душі вертепи, чується радісна пісня Різдвяних та Новорічних дзвонів. Здоров’я, щастя вам, достатку, веселих і радісних свят, а ще смачної куті! Христос рождається! Славімо Його!».

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