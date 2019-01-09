«Склалася добра традиція зустрічати Святвечір із захисниками України» – Віктор Шумада

Військовослужбовців Національної Гвардії привітали із Різдвяними святами

«Спільне відзначення новорічно-різдвяних свят формує тісний зв’язок між військовослужбовцями і громадою. Тому щороку Святий вечір проводимо із захисниками», – наголошує секретар Тернопільської міської ради Віктор Шумада, який разом з головою Тернопільської районної державної адміністрації Олександром Похилим завітав до військової частини Національної гвардії.

«Маю честь кілька років поспіль спільно з вами зустрічати це велике свято. Склалася вже така сімейна традиція – спочатку відзначаємо Святвечір разом з вами, а потім їдемо до рідних і продовжуємо святкування. У Національній гвардії служать хлопці з різних регіонів України. Кожна область нашої країни є багатою традиціями відзначення державних та релігійних свят. Радий, що ви зустрічаєте свято на Тернопільщині, маєте можливість відчути нашу гостинність. Ми хочемо поділитися своїм сімейним, родинним теплом. І пам’ятайте, що спільно з вами святкує багатотисячна тернопільська громада. Завдяки тому, що ви несете службу тут та на східних теренах України, у наших домівках є спокій, мир», – зазначив Віктор Шумада під час зустрічі.

Віктор Шумада також наголосив, що цьогоріч Різдво супроводжується унікальною подією. Адже 6 січня предстоятель Православної церкви України Епіфаній отримав Томос про автокефалію з рук Вселенського Патріарха Варфоломія. «Це велична подія в історії України і це перший Святвечір, який зустрічаємо під омофором нашої Незалежної Автокефальної Православної Церкви».