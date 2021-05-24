16:30 | 24.05.2021
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Тернопільщина 

На Тернопільщині п’яний водій хотів відкупитися від штрафу

tata 0 Views Прокоментуй!
Випадок трапився на Кременеччині.

Під час зупинки автотранспорту патрульні помітили у водія– жителя м. Почаїв, ознаки алкогольного сп’яніння.

Щоб уникнути відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, водій намагався патрульним дати хабар – 700 гривень.

Правоохоронці попереджували правопорушника, аби забрав гроші, проте він відмовлявся, розповіли у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Тепер чоловіка чекає штраф або ж позбавлення волі терміном до 4 років.

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