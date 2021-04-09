Вже з 1 травня всіх побутових споживачів газу Тернопільщини переведуть на річні контракти

Всі побутові споживачі газу з 1 травня будуть автоматично переведені на річний контракт. Всі газопостачальні компанії до 25 квітня мають опублікувати на своїх сайтах ціни на газ

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) встановила річну фіксовану вартість газу для населення. Всі побутові споживачі газу з 1 травня будуть автоматично переведені на річний контракт. Рішення було прийнято на засіданні регулятора 7 квітня.

«Рішення надважливе – це введення річного контракту для споживачів України. З 1 травня річна ціна буде введена за замовчуванням. Тобто всі споживачі отримають річну ціну на газ. Це позбавить від турбулентності з цінами на газ. Ціна буде одна», – сказав голова комісії Валерій Тарасюк.

Нацкомісія зобов’язала всі газопостачальні компанії до 25 квітня опублікувати на своїх сайтах ціни на газ для споживачів, які будуть діяти з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року.

Газопостачальним компаніям дозволено пропонувати громадянам і місячні тарифи на газ. Для переходу споживач повинен подати заявку. Також регулятор дозволив компаніям самостійно приймати рішення про те, чи дозволити споживачеві знову повернутися на річний контракт після переходу на місячну ціну. Також постачальник має право вирішувати, чи приймати назад в обслуговування споживача, який пішов до іншого постачальника.

У комісії відзначили, що протягом дії річного контракту постачальникам не заборонено знижувати ціну, проте, не можна її збільшувати.

Також Комісія внесла зміни в порядок звітності постачальників про ціни на газ. Попередні форми звітності для газопостачальних компаній передбачали щоквартальні звіти. Постачальники повинні подавати таку звітність в період до 20 числа місяця, наступного за звітним.

Нагадаємо: ціни на газ для населення у 2021 році зростуть на 20%.