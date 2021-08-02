Декілька мільйонів привласнили у Тернополі під час будівництва приймального відділення для учасників АТО

3,3 мільйона гривень привласнили у Тернополі під час будівництва приймального відділення для учасників АТО.

Як повідомили у пресслужбі обласної прокуратури, підозрюють у злочині власника будівельної компанії.

За версією слідства, у 2017 році комунальне підприємство оголосило тендер для виконання робіт із реконструкції лікувального корпусу в обласному наркологічному диспансері та добудови приймального відділення для покращення надання медичної допомоги демобілізованим та учасникам АТО.

“Договірна вартість робіт становила близько 21 млн грн. У ході здійснення ремонту та будівництва об’єкта, посадовці комерційної структури, зловживаючи своїм службовим становищем, вносили у акти виконаних робіт неправдиві відомості щодо об’ємів та вартості виконаних робіт”, – зазначають в прокуратурі.

Підробивши документи, будівельники на 15,5% завищили вартість усього ремонту. Цим вони завдали збитків державному та місцевим бюджетам на суму у понад 3,3 млн грн.

Власнику будівельної компанії вже повідомили про підозру, вирішують питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Також прокурори встановлюють, хто ще причетний до злочину.