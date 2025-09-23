Мотоциклісти проти тракторів та авто: два страшні ДТП на Тернопільщині!

22 вересня на Тернопільщині трапилося дві дорожньо-транспортних пригоди за участю водіїв мототранспорту, внаслідок яких троє осіб було доставлено до лікарні.

Перша аварія: зіткнення мотоцикла з трактором у Вовківцях

Приблизно о 14:30 у селі Вовківці водій мотоцикла Honda, здійснюючи маневр обгону, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з трактором ДТЗ з причепом. Водій трактора, місцевий житель, 1951 року народження, з’їжджав з дороги на прибудинкову територію. У результаті зіткнення двоє людей отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.

На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група Борщівського відділення поліції, а також були взяті зразки крові у водіїв для перевірки на вміст алкоголю.

Друга ДТП: зіткнення мотоцикліста з автомобілем у Чорткові

Того ж дня, близько 18:00, на вулиці Копичинецькій у Чорткові водій автомобіля Volkswagen Caddy, 2002 року народження, під час повороту допустив зіткнення з мотоциклом Lifan. Мотоциклом керував 19-річний житель села Угринь, який отримав численні переломи і був госпіталізований.

Правоохоронці нагадують правила безпеки

Поліція закликає учасників дорожнього руху бути уважними, дотримуватися правил, вибирати безпечну швидкість і уникати ризикованих маневрів. Мотоциклістам важливо пам’ятати про захисну екіпіровку та дисципліну за кермом, адже це може врятувати життя.

Зараз проводяться перевірки за фактами обох аварій.