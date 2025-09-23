Наркозалежні та «Мівіна»: у Тернополі затримано чотирьох осіб, які збували наркотики в’язням

В результаті спільної операції правоохоронців, на Тернопільщині було викрито організовану злочинну схему постачання наркотиків у Чортківську установу виконання покарань (№26). Четверо осіб, серед яких два засуджених і двоє мешканців Тернополя, були затримані та повідомлені про підозру у незаконному придбанні, транспортуванні та збуті наркотичних засобів серед ув’язнених.

Наркотики в «Мівіні»: оригінальна схема доставки

За даними слідства, організатором цієї схеми був раніше засуджений в’язень, який наразі відбуває покарання у Чортківській установі. Він залучив до злочинної діяльності свого знайомого, також засудженого, а також двох осіб, що перебували на волі в Тернополі. Протягом 2025 року ці тернополяни пересилали наркотики, маскуючи їх під пакетики «Мівіни», а також в ковбасі та банках з тушкованим м’ясом.

Наркотики – бупренорфін і метадон – закуповували у наркозалежних осіб, які отримували їх безкоштовно в рамках програми замісної підтримувальної терапії. Усі відправлення були оформлені під вигаданими даними в графі «відправник».

Вилучено наркотики та інші заборонені предмети

Під час проведення обшуків в камерах засуджених були знайдені заборонені наркотичні засоби, засоби зв’язку, а також банківські картки, що свідчить про можливу наявність ще інших незаконних фінансових операцій всередині установи.

Реакція правоохоронців

Досудове розслідування у цій справі проводить Слідче управління ГУНП в Тернопільській області, за оперативного супроводу УСР в Тернопільській області ДСР НП України та оперативної групи ДУ «Чортківська установа виконання покарань (№26). У справі вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для двох підозрюваних.

Законодавчі наслідки

Злочинна діяльність, яка мала на меті збут наркотичних засобів серед ув’язнених, є серйозним правопорушенням. Організатори можуть бути засуджені за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, що передбачає кримінальну відповідальність за незаконний збут наркотиків.

Ця справа є ще одним прикладом ефективної роботи правоохоронних органів у боротьбі з наркотичними злочинами в установах виконання покарань. Проте, це також сигнал для органів правопорядку про необхідність більш ретельного контролю за такими правопорушеннями, зокрема щодо поштових відправлень та заборонених предметів всередині пенітенціарних установ.

Слідчі дії тривають.