Музиканти, що сяють ізсередини: історія Madalitso Band з Малаві та їхньої колаборації з тернополянами Tik Tu

З Лондона до Лілонгве

Я ЗАВЖДИ МРІЯВ БУТИ МУЗИКАНТОМ. Щоправда, спочатку вчився на медика, а потім вивчав філософію. Після університету я влився в лондонську сцену, у якій варився років до 30, а трохи пізніше познайомився з деким із Малаві, і та людина порадила неодмінно завітати до її країни. Тож я так і зробив: у 2012-му придбав авіаквиток в один кінець, не маючи конкретного плану.

ПЕРШОЇ Ж НОЧІ В МАЛАВІ Я ЗУСТРІВ ЛЮДИНУ, ЯКА ЗАПРОПОНУВАЛА МЕНІ РОБОТУ – організовувати вечори акустичної музики в невеличкому пабі. Для цього треба було знаходити й запрошувати локальні гурти. Саме так десь за рік я вийшов на Madalitso Band, і вони час від часу грали в нас. Йосефе та Йобу, учасники гурту, зачепили мене за живе своєю музикою й настроєм, тож за якийсь час я став подавати їх на різні музичні фестивалі.

ЗГОДОМ У MADALITSO НАМАЛЮВАВСЯ ПЕРШИЙ ЗАКОРДОННИЙ ВИСТУП 2017 РОКУ НА ФЕСТІ SAUTI ZA BUSARA В ЗАНЗІБАРІ. Тоді вони вперше покинули Малаві, уперше побачили океан. Ми провели в Занзібарі кілька днів, і хлопці закохалися в споглядання океану, у місцеву їжу, бо їжа там інакша: багато гострих страв, восьминоги й усілякі морепродукти. Це було неймовірно, нас переповнювало щастя.