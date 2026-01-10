На Чортківщині рятувальники витягли зі снігу «швидку» та допомогли госпіталізувати пацієнта з обмороженням

Вранці 10 січня до Служби порятунку надійшло повідомлення про ускладнення руху на автошляху в селі Велеснів Монастириської громади. Бригада екстреної медичної допомоги, яка прямувала на терміновий виклик, не змогла подолати засніжену ділянку дороги. Автомобіль медиків застряг у заметі, втративши можливість рухатися далі, тоді як на допомогу чекала людина з ознаками загального переохолодження.

На місце події оперативно прибув черговий караул рятувальників з міста Монастириська. Надзвичайники оцінили обставини та за допомогою буксирувального троса витягли автомобіль «швидкої» на розчищену ділянку дороги.

Після цього рятувальники разом із лікарями дісталися до помешкання пацієнта. Потерпілого обережно транспортували до медичного автомобіля, де йому надали першу допомогу та зігріли. Наразі життю людини нічого не загрожує, вона перебуває під опікою лікарів.