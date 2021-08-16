Тернопільщина пришвидшила темпи вакцинації – щепили майже 169 тисяч людей

Загалом, тижнева динаміка свідчить про те, що за цей тиждень щеплено на 25% більше, аніж за попередній.

#Вакцинація проти COVID-19 критично важлива для стримування пандемії у поєднанні з ефективним тестуванням та застережними заходами, що вже застосовуються. Вона дозволить захистити себе і свої родини, щоб повернутися до звичного життя» – наголосила під час сьогоднішньої наради в департаменті охорони здоров’я ТОДА в.о. генерального директора Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, головна державна санітарна лікарка Тернопільської області Оксана Чайчук.

Про те, що медичні працівники мають бути щеплені стовідсотково, – повідомив заступник голови ОДА Ігор Гайдук.

– Є медики, які відтермінували вакцинацію від #COVID19 . Обов’язково щепитись та радити щеплюватись і своїм пацієнтам – будь-якою вакциною, яка є у наявності. Такі ж рекомендації повинен озвучувати кожен сімейний лікар.

І кожен головний лікар медзакладу має вжити заходів, спрямованих на підвищення ефективності проведення вакцинальної кампанії від коронавірусу в області – додав він.

Також в області продовжують вакцинувати і працівників освітньої галузі та інших людей відповідно до Національного плану вакцинації проти COVID-19, який передбачає щеплення більшості дорослого населення України до кінця року.

▪︎ Зараз область використовує три протикоронавірусні вакцини: CoronaVac, Comirnaty від Pfizer-BioNTech, AstraZeneca та Moderna. Усі вони отримали дозвіл Всесвітньої організації охорони здоров’я на екстрене використання Зараз область використовує три протикоронавірусні вакцини: CoronaVac, Comirnaty від Pfizer-BioNTech, AstraZeneca та Moderna. Усі вони отримали дозвіл Всесвітньої організації охорони здоров’я на екстрене використання

«Наразі область перебуває на п’ятому етапі вакцинації від COVID-19 – зазначила заввідділом імунопрофілактики Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, регіональна координаторка вакцинальної кампанії в області Марія Павельєва. – Вакцинацію здійснюють 47 мобільних бригад, 56 пунктів та 15 центрів масової вакцинації. – Зараз показник охоплення щепленнями є середнім, однак на певних територіях охоплено вакцинацією дорослого населення недостатньо. За наявності такої кількості вакцин, можна вакцинуватися якою завгодно протиковідною вакциною.

Марія Павельєва також деталізувала строки постачання партій вакцин для профілактики коронавірусної хвороби та забезпечення доступу населення до вакцинації.

Вона відзначила роботу мобільних бригад Теребовлянського, Чортківського, Бережанського центрів первинної медико-санітарної допомоги, а також Тернопільського міського лікувально-діагностичного центру. Загалом, за вихідні щеплено 904 особи.

Найменше спрацювали у Центрі первинної медико-санітарної допомоги Колиндянської сільської ради Чортківського району та у Заліщицькому центрі первинної медико-санітарної допомоги.

Підсумовуючи результати наради, Оксана Чайчук наголосила на тому, що «потрібно нарощувати темпи імунізації від COVID-19, кількість тестувань на COVID-19, продовжувати активну вакцинацію населення» .

– Ми повинні активно працювати в цьому напрямку наступні тижні для того, щоб скоординувати роботу протидії коронавірусу, зокрема штаму «Дельта» та підготувати медичну систему до потенційного зростання захворюваності, — наголосила вона. – Адже можемо зіштовхнутися з абсолютно іншою ситуацією зі COVIDзахворюваністю за кілька тижнів. А вакцинація це єдиний спосіб максимально вберегти себе та своїх близьких від ускладнень, які може спровокувати вірус».

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Від початку кампанії всього проведено 168 918 щеплень.

З них отримали І дозу – 106 481 особа, завершили вакцинацію (отримали ІІ дози) – 62 437 осіб. За 15 серпня 2021 року проведено усього 2275 щеплень.

Щеплення проводилось 11 мобільними бригадами з імунізації, 51 пунктом щеплень та 15 центрами вакцинації. __________ Також участь в нараді взяли: керівництво департаменту охорони здоров’я, головні спеціалісти, а також заступник начальника, начальник відділу профілактики страхових випадків Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Тернопільській області Григорій Радзіх, начальник відділу з питань гігієни праці Управління Держпраці у Тернопільській області Олег Бандура. Підготувала Світлана Гуменна