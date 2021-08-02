«Є спроби налаштувати проти нас наших лемків»: медики з Монастириської готуються до протестів і попереджають про «маніпуляції»

Медики з Монастириської готуються до протестів, які мають відбутися 7 серпня. Працівники КНП “Монастириська МЛ” вимагають виплатити їм зарплатню.

«Шановні працівники КНП “Монастириська МЛ”. Нагадую, Вам, що 5,6 і можливо 7 серпня в нас заплановані акції протесту з вимогою погашення заборгованості заробітної плати, відпускних, оздоровчих, лікарняних і т. д. Будуть задіяні загальнонаціональні засоби масової інформації, загальнонаціональні телеканали. Ви всі прекрасно бачите, що питання потрохи зрушилося з “мертвої точки”. Залишається проблема заборгованості за липень місяць, оздоровчі, лікарняні, а також далі стоїть питання по відпустках за свій рахунок, питання подальшої оптимізації, руйнації медицини і невизначеність нашого майбутнього. Виникає питання – чи йдуть за свій рахунок працівники НСЗУ, чи отримують вони вчасно зарплати, премії і відпускні, чи проходить в них оптимізація? Питання, звичайно, риторичне! На мене чиниться колосальний тиск зі всіх сторін. Є спроби налаштувати проти нас наших лемків»,- пише розповідає лікар, голова районної профспілкової організації працівників охорони здоров’я Віталій Тріщук у Фейсбуці.

Віталій звернувся до лемківської спільноти з проханням стати з медиками пліч-о-пліч.

«А ми, в свою чергу обіцяємо, що не зашкодимо проведенню фестивалю. Нашою ціллю не є перекриття траси заради блокування руху, а привернення уваги до наших проблем і проблем медицини загалом! Думаю, що всі, кому не байдужа медицина нашого краю сприймуть цю акцію з розумінням», – продовжив Тріщук.