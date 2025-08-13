На Тернопільщині син захистив матір від батька

Чоловік з Кременецького району, який неодноразово вчиняв акти насильства щодо своєї дружини, опинився під слідством. На цей раз поліцейські були викликані 15-річним сином потерпілої, який повідомив, що батько знову влаштував конфлікт і завдав матері тілесних ушкоджень.

Поліція швидко прибула на місце події. Під час перевірки, жінка заявила про застосування до неї фізичної сили, отримавши садна та забої. Це не перший випадок насильства в сім’ї: раніше на чоловіка складалися адміністративні протоколи. Однак тепер, завдяки черговому інциденту, було розпочато кримінальне провадження за статтею 126-1 Кримінального кодексу України — домашнє насильство.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років. Встановлюється питання про оголошення підозри фігуранту.

Підсумки поточної ситуації з домашнім насильством на Тернопільщині:

Цього року до поліції надійшло 4272 заяви про домашнє насильство, 1962 адміністративні протоколи були складені за статтею 173-2 КУпАП, а також розпочато 68 кримінальних проваджень.

Поліція звертається до громадян: не замовчувати факти насильства в сім’ї, а звертатися за допомогою. Пам’ятайте, що є спеціалізовані служби, де можна отримати підтримку:

Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства : 0 800 500 335 (мобільний та стаціонарний) або 116 123 (мобільний).

Гаряча лінія з питань насильства : 15-47.

Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги: rozirvykolo.org