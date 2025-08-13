На Тернопільщині син захистив матір від батька
Чоловік з Кременецького району, який неодноразово вчиняв акти насильства щодо своєї дружини, опинився під слідством. На цей раз поліцейські були викликані 15-річним сином потерпілої, який повідомив, що батько знову влаштував конфлікт і завдав матері тілесних ушкоджень.
Поліція швидко прибула на місце події. Під час перевірки, жінка заявила про застосування до неї фізичної сили, отримавши садна та забої. Це не перший випадок насильства в сім’ї: раніше на чоловіка складалися адміністративні протоколи. Однак тепер, завдяки черговому інциденту, було розпочато кримінальне провадження за статтею 126-1 Кримінального кодексу України — домашнє насильство.
Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років. Встановлюється питання про оголошення підозри фігуранту.
Підсумки поточної ситуації з домашнім насильством на Тернопільщині:
Цього року до поліції надійшло 4272 заяви про домашнє насильство, 1962 адміністративні протоколи були складені за статтею 173-2 КУпАП, а також розпочато 68 кримінальних проваджень.
Поліція звертається до громадян: не замовчувати факти насильства в сім’ї, а звертатися за допомогою. Пам’ятайте, що є спеціалізовані служби, де можна отримати підтримку:
-
Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства: 0 800 500 335 (мобільний та стаціонарний) або 116 123 (мобільний).
-
Гаряча лінія з питань насильства: 15-47.
-
Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги: rozirvykolo.org