Чортків отримає 100 тисяч доларів на реставрацію Хасидської синагоги

Історична пам’ятка Чорткова – Хасидська синагога, що розташована у самому серці міста, отримає шанс на відновлення. Міжнародний фонд ALIPH Foundation (Швейцарія) погодив заявку на фінансування початкових реставраційних робіт та виділив 100 тисяч доларів для заміни покрівлі будівлі.

Команда Чортківської міської ради, КП «АМЕР» Чортківської громади та Чортківського туристично-інформаційного центру ще у 2023 році розпочала перемовини з фондом, який підтримує відновлення історичних пам’яток по всьому світу.

Перед ухваленням рішення будівлю обстежили фахівці зі Львова, які підтвердили критичний стан даху. Через замокання стін споруда зазнає поступової руйнації, тож заміна покрівлі є першочерговою.

Додатково синагогу обстежила львівська компанія Skeiron, що провела лазерне 3D-сканування споруди. Отримана цифрова модель дає змогу архітекторам точно визначити, які елементи потребують заміни, та підібрати матеріали, зберігаючи автентичний вигляд пам’ятки.

За висновками експертів, реставрація синагоги потребує значних інвестицій. Тому Чортківська міська рада продовжує пошук міжнародних донорів та інвесторів для реалізації повного відновлення цієї унікальної архітектурної перлини.