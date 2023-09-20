На Тернопільщині внаслідок ДТП травмувались мотоцикліст та його неповнолітній пасажир

Дорожньо-транспортна пригода сталась 19 вересня в м. Кременець. Близько 22.00 годин водій мотоцикла «LIFAN», проїжджаючи по вул. Дубенській, не впорався з керуванням транспортного засобу та допустив наїзд на припаркований на узбіччі автомобіль ВАЗ-2110.

Внаслідок ДТП неповнолітній пасажир мотоцикла опинився під автомобілем, де його затисло. Щоб дістати потерпілого залучались кременецькі рятувальники. Обох потерпілих госпіталізували в Кременецьку лікарню. Якщо 20-річний мотоцикліст обійшовся травмуванням голови та саднами, то його 16-річного пасажира привезли до лікарні з важкими численними травмами.

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