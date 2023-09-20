25 вересня на кількох вулицях Тернополя буде відсутнє водопостачання

Як повідомляє КП «Тернопільводоканал», у зв’язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт на вул. Миколи Леонтовича, 25 вересня з 09:00 до 17:00 год буде тимчасово відсутнє водопостачання за адресами: вул. Північна, вул. Квітова, вул. Тимотея Бордуляка, вул. Миколи Леонтовича та вул. Весела (частково).

Адміністрація КП «Тернопільводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності та закликає громадян заздалегідь зробити необхідні запаси води.