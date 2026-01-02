На Тернопільщині внаслідок пожеж загинуло двоє людей: поліцейські встановлюють обставини нещасних випадків

Дві пожежі, які забрали життя людей, трапилися на Тернопільщині 1 січня. За обома фактами правоохоронці розпочали кримінальні провадження.

Близько 14:53 на спецлінію Збаразького відділення поліції надійшло повідомлення від чергового підрозділу про те, що в селі Гаї-Шевченківські пожежа. Горів житловий будинок. Після локалізації вогню в одній із кімнат рятувальники виявили тіло 43-річного власника помешкання. Попередня причина нещастя – необережне поводження з вогнем під час куріння в ліжку.

Ще одну пожежу того ж вечора ліквідовували вогнеборці у селі Вимислівка. Близько 20:10 сусіди помітили, що будинок, в якому мешкала жінка 1947 року народження, горить. На місце пожежі виїжджали рятувальники та слідчо-оперативна група Бережанського відділу поліції.

Після ліквідації пожежі в будинку виявили тіло господарки. За попередніми даними, через стан здоров’я жінка тривалий час не виходила з оселі та мала обмежені можливості пересування. Експерти, які оглядали місце загоряння припускають, що пожежа виникла через порушення правил експлуатації печі.