На Тернопільщині водій наїхав на двох дітей на тротуарі

У результаті дорожньо-транпортної пригоди постраждали дві дівчинки, віком 9 та 14 років. Із численними травмами їх доправили до лікарні.

Дорожньо-транспортна пригода сталася у неділю, 22 грудня, близько 11:00 у місті Кременець. За попередньою інформацією, 60-річний водій автомобіля Dodge Caliber не впорався з керуванням і виїхав на тротуар, де збив двох дітей.

Одній потерплій – 9 років, іншій – 14. Стан старшої дівчинки медики оцінюють як тяжкий.

Поліцейські продовжують працювати на місці події.

Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що заподіяли тяжке тілесне ушкодження).

Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.