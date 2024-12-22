На війні загинув Ігор Могилюк з Тернопільщини

З глибоким сумом Товстенська селищна рада повідомляє про загибель на війні нашого земляка з села Слобідка – МОГИЛЮКА Ігоря Васильовича, 13.04.1996 року народження.

Солдат, водій 1 кулеметного взводу роти вогневої підтримки в/ч А0998, загинув 12 грудня 2024 року, під час артилерійського обстрілу в Донецькій області.

Схиляємо голови у глибокій скорботі та висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам Ігоря. Нехай Господь допоможе перенести важкий біль втрати рідної та близької людини.

🕯Вічна пам’ять та шана Захиснику України…🩵💛





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