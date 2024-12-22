Вважався безвісти зникли, – Ангелом додому повертається Юрій Перуняк з Тернопільщини

До лав Небесного війська приєднався ще один Герой – ПЕРУНЯК Юрій Борисович, 31.03.1985 року народження, житель селища Товсте, який майже місяць вважався безвісти зниклим, повідомляють у селищній раді.

Солдат, гранатометник 2-го стрілецького відділення 2-го стрілецького взводу 3-ої стрілецької роти в/ч А4858, загинув 25 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності Батьківщини, відсічі та стримування збройної агресії російської федерації в Харківській області.

Щирі співчуття рідним і близьким!

Нехай його душа знайде вічний спокій…

Світла пам’ять нашому Захиснику!





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