Сигнал «Повітряна тривога» подаватиметься одночасно по всій території Тернопільської області

Повідомляють у військовій адмініс трації.

Тернопільська область адміністративно поділяється на три райони — Кременецький, Тернопільський та Чортківський.

Протяжність області із півночі на південь становить 195 км, а із заходу на схід — 129 км.
🚨 З огляду на особливості території області та швидкість можливих засобів повітряного нападу противника, прийнято рішення про одночасне подання сигналу «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА» на всій території Тернопільської області.
✅ Таке рішення дозволить своєчасно оповіщати населення про небезпеку та зменшити ризики для життя і здоров’я громадян.

Зберігайте спокій, дійте злагоджено та відповідально — це допоможе зберегти життя.

