Сигнал «Повітряна тривога» подаватиметься одночасно по всій території Тернопільської області

Повідомляють у військовій адмініс трації. Тернопільська область адміністративно поділяється на три райони — Кременецький, Тернопільський та Чортківський.

Протяжність області із півночі на південь становить 195 км, а із заходу на схід — 129 км.

З огляду на особливості території області та швидкість можливих засобів повітряного нападу противника, прийнято рішення про одночасне подання сигналу «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА» на всій території Тернопільської області.

Таке рішення дозволить своєчасно оповіщати населення про небезпеку та зменшити ризики для життя і здоров’я громадян.

Зберігайте спокій, дійте злагоджено та відповідально — це допоможе зберегти життя.