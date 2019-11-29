Новорічні іграшки з солоного тіста виготовляють у Шумську

28 листопада 2019 року на запрошення працівників відділення денного перебування до підопічних завітали працівники Центру позашкільної роботи Вікторія Бойко та Тетяна Палій. Майстрині презентували майстер-клас виготовлення новорічних іграшок з солоного тіста. Ліплення з солоного тіста – це дуже цікава тема, у вивчення якої корисно і корисно заглиблюватися. Особливо це стосується тих, хто вже мав справу з подібним матеріалом або збирається цікаво провести час. Ліпити з цього матеріалу весело, оскільки кожен рецепт приготування вихідної сировини дозволяє зробити нові та несподівані для себе відкриття, численні варіанти роботи з тістом дозволяють отримувати різноманітні фігурки і вироби. Усі присутні з радістю долучилися до виготовлення виробів з солоного (кольорового) тіста та отримали масу задоволення від творчої роботи. Вдячні за гарно та корисно проведений час юним майстриням.

Джерело: Шумська громада