«Від Майдану до війни» в об’єктиві героя Віктора Гурняка презентували у тернопільському коледжі (фоторепортаж)

Сьогодні, 29 листопада, у Технічному коледжі ТНТУ ім. Пулюя відкрили виставку світлин Віктора Гурняка «Від Майдану до війни».

Віктор Гурняк навчався в технічному коледжі. Щоб вкотре згадати про Віктора керівництво навчального закладу також організувало ІІІ Всеукраїнський волейбольний пам’яті бійця АТО.

«Вчора монтував фото, щоб діти могли сьогодні побачити роботи Віктора. Виставка триватиме, думаю, до середини наступного тижня. На змагання з волейболу приїхали діти з інших областей, районів, є школярі з місцевих шкіл. З Луцька є багато команд. Разом із змаганнями проходить і виставка. Віктор теж любив спорт. Грав і у футбол, і в баскетбол. Його завжди було багато в усьому», – каже батько Віктора Гурняка – Петро, який разом із дружиною відвідали виставку та турнір.

До слова, 19 жовтня минає 5 років, як під час вивезення пораненого у зоні АТО загинув фотокореспондент, волонтер, пластун, доброволець батальйону “Айдар” Віктор Гурняк. У Сквері Волонтері імені Віктора Гурняка, що неподалік пам’ятника Героям Небесної Сотні, цього року відкрили фотовиставку пам’яті героя, а також стелу.