Новорічні малюки на Тернопільщині: за ніч народилось 9 дітей

З 00:00 по 08:00 01.01.2026 року на Тернопільщині народилось 9 дітей, з них 2 дівчинки та 7 хлопчиків.

Першими з новорічних малюків з’явились двоє хлопчиків о 00:10. Один з них народився в КНП “Тернопільська міська лікарня 2” з масою 3500 грамів та довжиною 55 см, а інший – в КНП “ТОКПЦ “Мати та дитина” ТОР” з масою 3350 грамів та довжиною 52 см.

Департамент охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації вітає щасливих батьків та бажає їм здоров’я і щастя! 💐