Фейкова виплата «Тепла зима»: шахраї виманили у жительки Кременеччини 90 800 гривень

До працівників поліції звернулася жителька одного з сіл Кременецького району 1972 року народження, яка стала жертвою інтернет-шахраїв.



Жінка повідомила, що у месенджері отримала приватне повідомлення про нібито надання державної виплати «Тепла зима».



У повідомленні містилося посилання, за яким необхідно було перейти для оформлення допомоги.



Перейшовши за фіктивним фішинговим посиланням, заявниця ввела реквізити своїх банківських карток.



Після цього з її банківських рахунків, було списано грошові кошти на загальну суму 90 800 гривень.



За даним фактом розпочато перевірку. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до вчинення злочину.



Поліція вкотре застерігає громадян:



– не переходьте за сумнівними посиланнями;



– не вводьте реквізити банківських карток на сторонніх ресурсах;



– перевіряйте інформацію про соціальні виплати лише на офіційних сайтах та у застосунках державних установ.



У разі підозрілих повідомлень або дзвінків негайно звертайтеся до поліції та свого банку.







