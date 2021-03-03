Першим у Чортківській громаді вакцинувався міський голова

У Чорткові розпочався перший етап вакцинації від COVID-19!

Центр первинної медико-санітарної допомоги отримав 150 доз вакцини. Згідно з дорожньою картою вакцинації від коронавірусу, у першому етапі вакцинують медичних працівників, які надають допомогу хворим на COVID-19, працівників екстреної медичної служби, людей похилого віку, громадських діячів тощо.