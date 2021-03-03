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Першим у Чортківській громаді вакцинувався міський голова

Irena 0 Views Прокоментуй!
У Чорткові розпочався перший етап вакцинації від COVID-19!
Центр первинної медико-санітарної допомоги отримав 150 доз вакцини. Згідно з дорожньою картою вакцинації від коронавірусу, у першому етапі вакцинують медичних працівників, які надають допомогу хворим на COVID-19, працівників екстреної медичної служби, людей похилого віку, громадських діячів тощо.
Першим у Чортківській громаді вакцинувався міський голова Володимир Шматько.

Детальніше – у відеосюжеті.

 

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