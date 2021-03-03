Викидають сміття з вікна: тернополяни скаржаться на недобросовісних сусідів

Жителі багатоповерхівки на проспекті Степана Бандери, 80 на скриньку “Тернополя житлово-комунального” написали про своїх сусідів, які постійно викидають пляшки з-під пива із свого вікна.

“Наші сусіди (ми здогадуємося, хто це) постійно викидають пляшки з-під пива просто із вікна на зелену зону, не хвилюючись про те, що там можуть перебувати дорослі люди або й діти – буквально під вікнами знаходиться дитячий майданчик. Про те, що додається зайвої роботи прибиральнику території – можна навіть і не казати. Пляшки не завжди падають на зелену зону не розбившись, часом це купи скла, а не пляшки. Претензії сусідів щодо небезпеки падіння пляшок ці особи, схоже, зрозуміли. Тому вони перейшли на жестяні банки, ціла купа яких вже назбиралася під вікнами – їх також викидають просто у вікно. До слова, двірник підприємства “Східний масив” постійно слідкує за цією ділянкою і намагається прибирати ці пляшки і банки, але наші сусіди-хами викидають їх постійно. Оскільки люди не можуть зрозуміти, що вчиняють безкультурно, ми вирішили розповісти про них усім. Можливо громадська думка матиме більший вплив на них, аніж прохання сусідів, і наступного разу вони подумають, чи викидати пляшку чи банку із вікна, чи таки варто кинути у смітник. Разом з тим, просимо поради у тих, хто стикався з схожим – як покарати таких недобросовісних сусідів?”.

Тернопіль житлово-комунальний