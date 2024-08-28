Підприємства Тернопільщини у рахунок погашення податкового боргу сплатили 53,1 млн гривень

За підсумками січня-липня 2024 року в абсолютному значенні податковий борг зменшили 256 підприємств, які допустили його на початок року, на загальну суму 37,5 млн гривень. Про це повідомили в управлінні по роботі з податковим боргом Головного управління ДПС у Тернопільській області. При цьому 171 суб’єкт господарювання сплатив заборговану суму повністю, а це – 30,1 млн гривень.

У рахунок погашення податкового боргу з початку року до зведеного бюджету надійшло 53,1 млн грн, що на 5,6 млн грн більше, ніж за сім місяців торік. Із них державний бюджет отримав 29,5 млн гривень.

До боржників застосовуються як застережні заходи (направлення податкової вимоги, розстрочення сплати грошових зобов’язань та податкового боргу тощо), так і заходи примусового характеру (стягнення податкового боргу на підставі рішення суду, стягнення готівки, адміністративний арешт тощо).

Так, упродовж січня-липня фахівці податкової служби області подали до суду 576 позовів щодо стягнення 49,8 млн грн податкового боргу. Зокрема, 38 звернень щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок стягнення готівкових (безготівкових) коштів на суму податкового боргу 21,9 млн гривень. Щодо надання дозволу на реалізацію описаного майна подано 14 позовів на суму 5,1 млн гривень. Також до суду направлено 524 позови щодо стягнення активів фізичних осіб через органи державної виконавчої служби на суму податкового боргу 22,9 млн гривень.

За сім місяців 2024 року надходження коштів за рахунок реалізації безхазяйного майна до зведеного бюджету склали 488,1 тис. гривень. Зокрема, до держбюджету спрямовано 432,1 тис. грн, а до місцевих бюджетів – 56,0 тис. гривень.

Нагадаємо, що переглянути інформацію щодо наявності/відсутності податкового боргу можна з допомогою електронних сервісів ДПС, в Електронному кабінеті, а також можна провести звірку в Центрі обслуговування платників за місцем реєстрації.