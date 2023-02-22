Селищна рада не розгледіла електронний підпис на документах і завалила двомільйонну закупівлю дров

Управління освіти, культури, молоді і спорту Товстенської селищної ради Тернопільської області, провівши відкриті торги з особливостями, так і не змогло обрати постачальника, який би поставив освітянам 1 тисячу кубометрів паливної деревини. Розглянувши пропозиції учасників замовник відхилив їх усі, в тому числі економічно найвигіднішу, яка, стверджують експерти, цілком відповідала вимогам тендерної документації.

Неправомірна категоричність

Наприкінці січня 2023 року освітяни оголосили тендер на закупівлю для закладів дошкільної освіти та загальноосвітніх шкіл громади 1 тисячі кубометрів паливної деревини. Паливо протягом року мало надходити до 18 навчальних закладів громади.

Очікувана вартість замовлення у 2 млн грн зацікавила одразу трьох учасників, які й подали свої пропозиції на аукціон.

Економічно найвигіднішу ціну – 1,84 млн грн, запропонував підприємець Валентин Алєксєєв. Дещо дорожче – 1,88 млн грн, оцінив товар та свої послуги підприємець Андрій Кахнікевич. Закривав трійку учасників Юрій Стінський з пропозицією в 1,97 млн грн.

Пропозицію Валентина Алєксєєнка замовник відхилив, аргументуючи це тим, що учасник надав договір про поставку деревини від лісгоспа та аукціонне свідоцтво у ворд-форматі без підписів та печаток. А це, на думку представників замовника, «не вважається договором згідно чинного законодавства».

При цьому Товстенська селищна рада не взяла до уваги той факт, що сторони підписали згадані документи електронними підписами.

«Таким чином можна стверджувати, що договір та свідоцтво оформлені відповідно до порядку оформлення електронних документів. А значить пропозицію Валентина Алєксєєнка відхилено безпідставно», – пояснила експертка «Центру громадського моніторингу та досліджень» Оксана Дзявроник.

Враховуючи відхилення пропозицій і двох інших учасників замовник фактично втратив можливість вчасно замовити достатньо велику партію деревини. Наразі в системі Prozorro оголошено аналогічну повторну закупівлю.

ФОПи і замовник

Зареєстрований у Дніпрі Валентин Алєксєєв зареєстрував свій ФОП у 2018-році, та після кількох років перерви у 2022-му повернувся до світу публічних закупівель. За минулий рік підприємець, що спеціалізується на оптовому продажу різноманітного палива, встиг отримати бюджетних замовлень на 5,04 млн грн. Цьогоріч підприємець також активно бере участь у торгах та вже підписав 2 договори на 1,61 млн грн. Ще 4 контракти очікують на підписання.

А от Андрій Кахнікевич із Заліщиків Запорізької області особливою історію тендерних перемог похвалитись не може. В активі лише два контракта на 2,46 млн грн від Відділу освіти Заліщицької міської ради. Свого часу підприємець також очолював Угриньківську сільську первинну партійну організацію Політичної партії «УДАР Віталія Кличка».

Останній в списку ФОПів – Юрій Стінський є доволі активним новачком. Зареєструвавшись у грудні 2022 року бізнесмен уже отримав 5 безконкурентних замовлень, загалом на 297,52 млн грн.

Керівником Управління освіти, культури, молоді і спорту Товстенської селищної ради з моменту створення, у липні 2021 року, і до сьогодні є Михайло Палюх.

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