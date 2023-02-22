На Тернопільщині одразу госпіталізували понад 20 людей з проблемами зору

З різким погіршенням зору 16 лютого до медзакладу краю звернулося одразу понад двадцять людей. Усі вони проходили лікування в офтальмологічному відділенні однієї із медустанов.

Пацієнти стверджують, що у них почалися проблеми із зором після проведення певних процедур. Усіх людей госпіталізували до офтальмологічного відділення Тернополя та повідомили про це поліцію.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР згідно зі статтею 140 (Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) ККУ.

Правоохоронці встановлюють, що саме спровокувало погіршення зору у людей. Триває слідство.