На Тернопільщині за скаргою односельців поліція обшукала дім сусіда

21 лютого правоохоронці відділення поліції №1 міста Борщів провели санкціоновані обшуки за місцем проживання 37-річного жителя Іване-Пустенської територіальної громади.

Поліціянти перевіряли інформацію, отриману від місцевих мешканців. Люди повідомили, що сусід в помешканні ймовірно зберігає нарізну вогнепальну зброю кустарного виробництва без будь-яких дозволів.

У ході обшуку інформація не підтвердилася, але працівники поліції виявили та вилучили майже кілограм пороху. Вибухонебезпечну речовину чоловік зберігав у місткостях в сейфі. Він каже, що порох належав його покійному батькові. Речовину вилучили та направили на експертизу.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження згідно зі статтею 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Триває слідство.