Серійного крадія затримали у Чорткові

Два велосипеди впродовж двох днів викрав 35-річний чортківчанин, і це лише його останні «здобутки». Аби кримінальні походеньки не продовжував, поліцейські його затримали в порядку статті 208 КПК та помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Останнє, чим відмітився злодюга, – поцупив велосипед у підлітків, які сиділи на зупині громадського транспорту. Чоловік, будучи в нетверезому стані, спочатку попросив хлопців велосипед покататися, а ті відмовили. Тоді зловмисник без дозволу сів на двоколісник і поїхав.

Затримали крадія того ж дня. Велосипед у нього вилучили. Скоєне поліцейські кваліфікували за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу – грабіж, вчинений повторно.

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