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Скандал на Тернопільщині: у шкільному спортзалі Ланівців вклали під підлогу дошки, уражені грибком

Irena 1 Views Прокоментуй!

Скандал на Тернопільщині – у шкільному спортзалі міста Ланівці вклали під підлогу дерев’яні дошки та балки, уражені грибком.

Ремонт замовив відділ освіти у підрядної організації. Контролювати роботи мали обласні чиновники, які отримали за це 15 тисяч гривень, але не зробили цього. Обурені батьки готові тепер укласти цю підлогу з пліснявою в чиновницьких кабінетах.

Випуск ТСН.19:30 за 17 лютого 2020 року

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