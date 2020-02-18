На Тернопільщині – паніка. Про що мовчить Сопель?

Чисельна група українців, яку привезуть з Китаю, має всі шанси опинитися на Тернопільщині. Нагадаємо, через безпорадність української влади, українців довгий час не могли забрати з країни, де лютує смертоносний вірус. Попри обіцянки і озвучення конкретних дат, евакуацію постійно переносили. Власне, її не здійснили ще досі.

Та найбільше зараз мільйони українців турбує не факт недолугості новообраної влади, а те, куди відвезуть на карантин дану групу. Зрозуміло, це наші співвітчизники, такі ж люди, як і всі ми, з однаковими правами. У адекватній державі керівництво, яке не справилося з оперативною евакуацією, щоб згладити свою вину перед громадянами, запропонувало б їм найкращі умови. Скажімо, карантин у комплексі «Феофанія», підпорядкований Державному управлінню справами. На емоціях люди вже навіть пропоную розмістити співвітчизників у Межигір’ї.

Можна було б скористатися і світовим досвідом, коли людей з Китаю поміщають на карантин на закритих воєнних базах. Однак ми живемо в специфічній країні зі специфічним керівництвом…

За даними осіб, причетних до контролюючих служб області, групу українців після повернення в Україну таки мають намір привезти на Тернопільщину. Подейкують, зі старту вибір впав на західну Україну, де найнижча електоральна підтримка «зе»-команди. Спочатку планувалося групу ризику скерувати в санаторій на Львівщину – як «подяку» за результат голосування на президентських виборах. Жителі Львівщини активізувалися, влаштували акцію протесту з перекриттям дороги, до того ж тамтешній голова облдержадміністрації на кращому рахунку в Володимира Зеленського, ніж голова ТОДА Ігор Сопель. Тож вибір перенесли на Тернопільщину.

При цьому обрали санаторій, який найменше надається для подібних цілей. «Медобори» розташовані в густонаселеній зоні, дуже близько і до обласного центру, і до містечка Микулинці. Поруч – підприємства, які спеціалізуються на виробництві продуктів та напоїв. Для біологічної бомби кращого місця годі і пошукати.

Найбільше дивує в цій ситуації позиція очільника Тернопільщини Ігора Сопеля. Пригадується, у 2004 році в період шаленого буревію голова ТОДА Іван Курницький поїхав за кордон, за що тоді був оперативно звільнений Леонідом Кучмою з посади за втечу від природного лиха. Замість ліквідовувати наслідки стихії Курницький зник з області, за що і поплатився. Зараз чимось подібним займається Сопель.

В пік паніки, яка лютує в області вже майже добу, голова ТОДА «зник». Він досі не спромігся на хоч якісь офіційні роз’яснення, не висловив власного бачення ситуації, не оприлюднив найближчих планів дій. Натомість на сайті облдержадміністрації вранці розмістили новини, заголовки яких є немов знущанням з жителів області: «Уряд захищає людей праці: цивілізовані умови роботи та легальне працевлаштування для українців», «Олексій Гончарук: За два тижні державні банки вже видали доступних кредитів на 27,1 млн грн під 5-7-9%, в роботі ще 2,5 тис. заявок».

Стратегія нового керівника – відмовчатися. Таку стратегію міг дозволити собі кандидат в президенти Володимир Зеленський, на рейтинг якого працював образ «Голобородька». Але на Сопель, в якого немає в області ні авторитету, ні підтримки. Не виключено, що «Зе»-команда спеціально призначила на Тернопільщину «ніякого» керівника, аби використовувати область для різного роду токсичних експериментів.

Вочевидь, Сопель раніше не особливо цікавився політикою та активністю жителів області. Інакше б знав, що протестні настрої на Тернопільщині на стільки високі, що в повітрі вже іскрить. До соціального вибуху мало що бракує. Своїм мовчанням він лише підливає масла у вогонь. Адже якщо люди не чують контраргументів, то розуміють, що вони праві. Зрештою, в області і так не було якихось позитивних очікувань від нової влади. Але щоб аж такий зашквар – на таке вже точно ніхто не розраховував.

В Микулинцях люди самоорганізувалися ще вночі. На дорозі дорогою в Конопківку, де розташований санаторій, вже облаштовані блок-пости. Чоловіки на них налаштовані рішуче – автобуси з групами не пропустять. Чергові перевіряючі в санаторій теж навряд чи тепер потраплять.

Вранці категоричне «Ні!» на мітингу в Микулинцях сказала місцева громада. При цьому жителі містечка обурені, що влада навіть не вважала за доцільне проконсультуватися з ними, спитати їхню думку, чи готові вони на такі ризики. Відправити групу з Китаю подалі від Києва? У жителів Тернопільщини позиція протилежна – групу не просто розмістити в пристоличному регіоні раз це на стільки безпечно, а попередньо ще привести евакуйованих на екскурсію у Верховну Раду. Бо подвійні стандарти владоможців пересічних українців вже конкретно дістали.

На сесії Микулинецької ОТГ громада зобов’язала керівника санаторію Василя Мартинюка відмовити у прийому групи, а також скасувати усі попередні домовленості. Протистояти громаді керівник навряд чи буде. Врешті, і трудовий колектив закладу від ідеї з приїздом теж далеко не в захваті.

Водночас блок-пости на трасі залишаються діяти як застереження вибрикам на поверхах влади та доказом рішучості місцевої громади.

Зараз хід – за Києвом. Вже стало очевидно, що Сопель на посаді голови облдержадміністрації є звичайною маріонеткою, який взагалі нічого не вирішує. Захистити інтереси області він навряд чи здатний. Керівник без необхідних знань, без досвіду, без бачення стратегії – усьому цьому на концертах «Кварталу 95» не вчили. А посада голови ТОДА, як тепер виявилося, не така вже й комфортна і весела, як крісло у залі на концерті коміків.

Не до сміху тепер і жителям Тернопільщини. Люди переживають, бо є через що. Жертвами нового типу коронавірусу Covid-19 станом на ранок 18 лютого у світі стали 1 873 особи. Виявлено перший випадок зараження коронавірусом громадянки Росії. Вже зафіксовані смерті від корона вірусу у Франції, Гонконгу, Японії, Філіппінах, Тайвані.

Найбільше випадків захворювання зареєстровано на материковому Китаї – 72 438, на круїзному лайнері, де зокрема перебувають українці, – 454, Сінгапурі – 77, Японії – 66, Гонконгу – 60, Таїланді – 35, 31 – у Південній Кореї.

Вірус шириться світом. Впевненості у тому, що вітчизняна медицина зуміє дати собі раду з такою проблемою, в українців, на жаль немає.