Смерть на виробництві: що сталося з трьома працівниками на Тернопільщині

На Тернопільщині слідчі поліції розслідують обставини загибелі трьох працівників на одному з підприємств у селі Мишковичі, що поблизу обласного центру. Трагедія сталася у п’ятницю, 30 травня, під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Як повідомили в поліції, загиблі — троє чоловіків віком 42, 43 та 50 років. За попередніми даними, під час очищення ємності працівники втратили свідомість і померли. На місце трагедії виїхали слідчо-оперативна група та фахівці, які задокументували подію.

Тіла направлено на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей. Санкція цієї статті передбачає до 8 років позбавлення волі та заборону обіймати певні посади або займатися відповідною діяльністю.

У рамках слідства призначено низку експертиз та проводиться опитування працівників і керівництва підприємства. Правоохоронці з’ясовують, чи дотримувалися на об’єкті вимог техніки безпеки та чи були працівники забезпечені належними засобами захисту.