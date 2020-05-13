Створення Бережанського району викликало спротив чотирьох районних рад області. Бережанці звернулися до сусідів

В Україні на завершальній стадії реформа децентралізації. Тому настав час вирішувати питання реорганізації влади на районному рівні. І зробити це необхідно до чергових місцевих виборів, які мають відбутися у жовтні 2020 року.



16 квітня 2020 року Верховна рада прийняла в цілому законопроект № 2653 , який дає повноваження Уряду визначати адміністративні центри та території територіальних громад, а також подавати до Верховної Ради України проєкти законодавчих актів щодо утворення і ліквідації районів. Законопроект знаходиться на підписі Президента.



Тернопільська обласна державна адміністрація подала у Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства проєкт поділу Тернопільської області, в якому передбачено утворення чотирьох об’єднаних районів: Тернопільського, Бережанського, Кременецького і Чортківського.



Створення Бережанського району викликало значний спротив районних рад Козівського, Підгаєцького, Монастириського і Зборівського районів,- повідомляє Береженька РДА. З цього приводу 06 травня 2020 року на засіданні 64-ї сесії районної ради депутати прийняли звернення щодо утворення Бережанського об’єднаного району. http:// berezhany-rrada.gov.ua/ index.php?option=com_conten t&view=category&layout=blo g&id=51&Itemid=77



Враховуючи вищенаведене, бережанці звертаються до сусідів із Козівського, Підгаєцького, Монастириського і Зборівського районів до спільного обговорення щодо утворення Бережанського об’єднаного району та його подальшого розвитку.

ЗВЕРНЕННЯ

депутатів Бережанської районної ради щодо утворення Бережанського об’єднаного району

Проєкт поділу Тернопільської області, поданий обласною державною адміністрацією у Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, передбачає утворення чотирьох об’єднаних районів: Тернопільського, Бережанського, Кременецького і Чортківського. Даний проєкт повністю відповідає критеріям, які передбачені концепцією адміністративно-територіальної реформи та методикою формування адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального рівня. На жаль, створення Бережанського району викликало спротив районних рад Козівського, Підгаєцького, Монастириського і Зборівського районів. На нашу думку, це поверхнева і необґрунтована позиція, яка не враховує багатьох чинників формування об’єднаних районів.

Значення району в системі територіального та адміністративного впливу на регіон суттєво зменшилось, а саме:

– перший етап децентралізації сформував об’єднані територіальні громади, які перебрали на себе майже усі повноваження районних рад та адміністрацій, вийшли з-під їхнього прямого підпорядкування;

– розміщення і юрисдикція підрозділів податкової, поліції, пенсійного фонду, держгеокадастру, різноманітних інспекцій вже не співпадають з юрисдикцією і територією районів, а є підзвітними виключно центральним органам влади;

– у найближчій перспективі райони більше не опікуватимуться вторинною ланкою медицини, оскільки відповідно до медичної реформи заклади охорони здоров’я фінансуватимуться через Національну службу здоров’я України;

– адміністративних послуг, за якими буде потрібно їхати «в район», не залишиться, адже сьогодні більшість з них можна отримати в установах територіальної громади.

За органами районної влади буде збережено функції забезпечення виконання спільних повноважень, які делегуватимуть громади, що входять у даний район. Тому предметом «ревнощів» для місцевих політичних еліт може бути тільки питання визначення адміністративного центру об’єднаного району. Європейський досвід показує, що це має бути місто з ментальністю центру, яка формується історично, впродовж багатьох поколінь.

Важко перечити тому, що саме Бережани є таким містом, якому ще 500 років тому було надано Магдебурзьке право. Так, в кінці XVIII ст. Бережанський край став одним із трьох циркулів (округів) Тернопільщини, до якого входили території і населені пункти Бережанщини, Козівщини, Підгаєччини і Зборівщини. Від 1867р. Бережани – повітовий центр, якому були підпорядковані території теперішніх Бережанського та Козівського районів. Станом на 1900 р. у складі Бережанського повіту було 73 села Козівщини та Бережанщини. Для обслуговування громад у Бережанах було зведено будівлі повітової ради, окружного суду та повітової каси ощадності. За часів радянської влади до складу Бережанського району входили території та населені пункти Підгаєччини.

Взірцем спільної історії є Бережанська гімназія. Тут переплелись долі багатьох особистостей, які прославили наш край та Україну, їх не можна і не потрібно розділяти за місцем народження. Вони наша спільна гордість: як і козаки, що полягли під Зборовим, та герої Лисоні, чи підпільники повстанської столиці у Бишках, чи сучасні герої війни на сході України.

Сьогодні Бережани – місто обласного значення, державний історико-архітектурний заповідник. Сучасна візитка міста – це Бережанський агротехнічний інститут та коледж, які у добрих традиціях гімназії виховують та навчають студентів із сусідніх районів.

Проблеми? Як усюди. Але ми переконані, що спільними зусиллями їх легше буде подолати.

Шановні зборівчани, козівчани, підгайчани, жителі Монастирищини та Золотниківської громади!

Дорогі наші сусіди!

Запрошуємо Вас до співпраці! Сформуймо, узгодьмо, розбудуймо район, у якому буде добре жити кожній громаді, кожній сім’ї, кожному жителю!

Шановні голови Тернопільської обласної державної адміністрації та Тернопільської обласної ради!

Просимо Вас підтримати створення об’єднаного Бережанського району та забезпечити процес досягнення домовленостей між керівниками районів та територіальних громад!

Прийнято на 64-ій сесії

Бережанської районної ради

06.05.2020 року.