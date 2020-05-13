Особисті враження від робочого візиту на Тернопільщину заступника очільника МОЗ Ірини Микичак

рівник лікарні Василь Бліхар знайомить з колегою, разом розповідають про життя відділу.

А мені професійна пам’ять сигналізує про десь дворічної давності телефонні перемовини з доктором Гаріяном Ми організовували лікування Іван Патокін з Мостищини – нашого захисника, учасника АТО, який був важко травмований. І лише С.Гаріян взявся допомогти.

Вчора ми мали несподівану, але дуже класну зустріч. На базі відділення надається дуже широкий спектр меддопомоги, при політравмах, переломах тазу та вертлюгової западини, мікрохірургічні та ендоскопічне лікування патології, переломів та деформацій кисті та ушкоджень сухожилків верхньої кінцівки. Важливі надбання у вертебрології та хірургії хребта.

Дякую, Сергію Васильовичу, Вам і Вашій команді, за золоті руки і професійність найвищого класу. Вражена Вашим відділенням, Вашими здобутками. Дякую за відвертість і поради.

Успіхів Вам! Впевнена, ми зможемо разом змінити медицину в Україні. Ваш ентузіазм надихає!!! – кінець цитати