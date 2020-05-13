У чому Тернопіль став першим містом в Україні?

Тернопіль вражає красою. Затишне та колоритне місто, яке ми всі любимо. Мало хто знає, але Файне місто першим в Україні зробило багато речей. Пропонуємо ознайомитися з ними.

Тернопіль став першим містом Україні, у якому відкрито Співоче поле, встановлено бронзову мініатюру міста (макет старого Тернополя), відкрито навчальне відділення екстреної медичної допомоги, інтерактивний музей бойових побратимів, соціально-спортивну школу.

У Тернополі вперше проведено «Ярмарок спорту», на якому спортивні клуби змогли презентувати себе, а також перший Всеукраїнський фестиваль психологічних ігор.

29 квітня 1990 року саме в Тернополі вперше в нашій державі було піднято і освячено Український державний національний Прапор. Тут видано перший підручник мовою есперанто, створено реєстр донорів кісткового мозку, встановлено “сонячне дерево” (зарядку для гаджетів).

Також Файне місто першим завершило процедуру приєднання навколишніх сіл у міську територіальну громаду, долучилося до популярної у світі акції «Перш ніж померти…». Саме у Тернополі почали відправляти богослужіння англійською мовою Соборі Непорочного Зачаття Матері Божої. А ще у Тернополі вперше в Україні запроваджено електронний квиток у громадському транспорті. А наш тристоронній годинник став найпопулярнішим об’єктом в Україні за туристичним скануванням.

Наше місто хоч і маленьке за площею але цікаве й творче своїми ініціативами. Залишайся таким надалі, Файне місто Тернопіль! Пропонуємо добірку книг з фонду бібліотеки (нагадуємо, що книги можна буде взяти після закінчення карантину). Тернопільська обласна біблiотека для молоді ТОБМ