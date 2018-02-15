Тарас Юрик: «Оліївська школа – це символ перетворень в освітній мережі області»

В Оліївській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. Зборівського району утеплили фасад, здійснили перекриття та заміну покрівлі. Кошти на ці роботи за сприяння народного депутата України Тараса Юрика виділили з державного бюджету, на умовах співфінансування з місцевого бюджету. Загальна вартість проекту – близько 1,5 млн. гривень. 12 лютого голова Тернопільської ОДА Степан Барна, народний депутат України Тарас Юрик, керівництво Зборівського району та об’єднаної територіальної громади відвідали навчальний заклад і оглянули виконані роботи.

Якісне утеплення школи за сприяння народного депутата Тараса Юрика

Як розповідає директор Оліївської ЗОШ Володимир Кривоніс, у школі навчаються 115 дітей. «Завдяки народному депутату Тарасу Зіновійовичу Юрику вдалося здійснити капітальний ремонт. Роботи почалися 22 вересня, завершилися 14 листопада. Зараз в школі ідеальний температурний режим. Окрім цього, енергоощадні заходи дають нам можливість економити на енергоносіях. За четвертий квартал 2016 року ми спожили майже 38 тисяч кіловат, а в четвертому кварталі 2017 року – 23 тисячі кіловат. Тобто за один квартал ми зекономили 15 тисяч кіловат. У січні 2017 року споживання електроенергії становило 17 тисяч 705 кіловат, а в цьому році за січень – 11 тисяч 928 кіловат. Така різниця через те, що утеплення проведено на високому рівні і з дуже якісними матеріалами, – наголошує директор Оліївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Володимир Кривоніс.

– До цієї школи ходять навчатися діти не тільки з Олієва, а й з навколишніх сіл – це, Тростянець, Білокриниця, Лопушани, Зовиця, Білоголови», – розповідає в.о. сільського старости с. Оліїв Володимир Гончаренко. – Школа тримає високий рівень, тут навчалися багато відомих людей, учні цього освітнього закладу займають перші місця на олімпіадах всеукраїнського, обласного і районного рівнів. Тому ми дуже вдячні, що в школі провели такі роботи – утеплили стіни, оздобили фасад, який був у жахливому стані, замінили покрівлю даху, утеплили горище.

Окрім енергоощадних заходів, провели роботи з оздоблення фасаду. «Ця школа вже є візитівкою нашого району. Вона повністю змінила вигляд. Спочатку пофарбували бокову стіну, ми подивилися, що дійсно гарно виглядає і тоді почали робити всі стіни», – розповідає директор Оліївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Володимир Кривоніс.

За останні роки все робиться для села

Житель села Оліїв Микола Лемега є батьком п’яти дітей, троє з них навчаються в цій школі.

– Раніше в класах було холодно. Окрім цього, минулої зими було багато цвілі на стінах, протікав дах. Зараз всі проблеми вирішені. Я сам працюю в цій школі вчителем і відповідно на власні очі бачу, як змінився навчальний заклад. Стало тепліше і комфортніше, діти навчаються в нормальних, сучасних умовах, – каже Микола Лемега.

Депутат міської ради Зборівської об’єднаної територіальної громади Мирослава Корінь («Блок Петра Порошенка «Солідарність») була ученицею Оліївської школи, зараз працює у цьому освітньому закладі вчителькою. «Рівно 30 років тому я закінчила цю школу. Зараз вона дуже гарна на вигляд. Після того, як утеплили, у класах стало набагато тепліше. Зберігаються кошти, бо економимо на енергоносіях. За останні роки все робиться для села. На даний час ведуться роботи щодо відкриття дитячого садочка. Будуть починатися роботи щодо облаштування амбулаторії. В планах є багато проектів», – каже Мирослава Корінь.

Провели енергоефективні заходи, щоб вже на наступний рік економити

Народний депутат України Тарас Юрик наголошує, що Оліївська школа – це символ перетворень в освітній мережі області.

«Я впевнений, що ті умови, які на сьогоднішній день створили у школі, дають дітям додаткове бажання і стимул навчатися. Водночас, тішить й те, що позитивних змін у Зборівському районі стає все більше. Насправді, у 2017 році вдалося реалізувати величезну кількість об’єктів. І це стосується не лише освітньої мережі. Тому що завдання стояло так: перш за все ми повинні максимально провести енергоефективні заходи, щоб вже на наступний рік могли економити. При цьому, наші діти мають навчатися в комфортних умовах. Ми не маємо допустити того, що на сьогоднішній день, у 2018 році, діти мерзнуть на уроках! Це одна з ключових речей. Кожна справа робиться добре тоді, коли всі спільно прагнуть її реалізувати. Тому наше завдання побудувати міцний фундамент віри у завтрашній день. І його ми закладаємо конкретними справами та власним прикладом», – підкреслив народний депутат України, голова Тернопільської територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Тарас Юрик.

Майже 5 мільйонів для Зборівського району

У селі Оліїв за останні роки активно розвивається інфраструктура. «Наприкінці 2016 року нам вдалося провести вуличне освітлення. Кошти, зокрема 285 тисяч гривень, були виділені за поданням народного депутата Тараса Зіновійовича Юрика із фонду соціально-економічного розвитку. Відтак вуличним освітленням охопили все село. А наприкінці 2017 року розпочали реконструкцію дитячого садочка», – каже в.о. сільського старости с. Оліїв Володимир Гончаренко. На капітальний ремонт цього закладу за поданням народного депутата Тараса Юрика було виділено 180 тисяч гривень із фонду соціально-економічного розвитку.

Зазначимо, у 2017 році понад 25 мільйонів гривень було виділено за поданням народного депутата України Тараса Юрика із Фонду соціально-економічного розвитку на райони його виборчого округу. За ці кошти реалізовано проекти щодо розбудови інфраструктури у всіх п’яти районах округу № 165 – це Тернопільський, Козівський, Зборівський, Бережанський, Підгаєцький. На Зборівський район було спрямовано 4 мільйони 943 тисячі гривень.