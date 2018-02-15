У тернопільській школі діти зі всієї України грали в китайську гру

10-11 лютого в приміщенні ТНВК «Школа-ліцей №6 ім. Н.Яремчука» відбувся відкритий чемпіонат м. Тернополя з гри «ГО», – повідомляє прес-служба школи. У чемпіонаті змагались 28 учасників з різних міст України: Києва, Білої Церкви, Івано-Франківська, Кременця, Тернополя. Чемпіонат тривав два дні. У перший день (10.02) було проведено три тури, а в другий (11.02) – два тури, підведення підсумків, нагородження.

Перше місце в чемпіонаті зайняв Перто Придаткевич, учень ТНВК «Школа-ліцей №6 ім. Н.Яремчука»; друге місце – Ратмир Голда (м. Біла Церква); третє місце – Павло Новосад, учень ТНВК «Школа-ліцей №6 ім. Н.Яремчука».

У категорії Б перше місце зайняв Любомир Любінець (м. Івано-Франківськ); друге місце – Анна Олійник (м.Київ), третє місце – Владислав Рудько, учень ТНВК «Школа-ліцей №6 ім. Н.Яремчука».

У категорії В перше місце зайняв Владислав Сабадишин, друге місце – Остап Шабала, третє місце – Віталій Бортник, учні нашої школи.

У категорії С перше місце зайняв Максим Коваленко (м. Біла Церква); друге місце – Давид Терещук (м. Кременець); третє місце – Андрій Возний, учень ТНВК «Школа-ліцей №6 ім. Н.Яремчука».

У турнірі брали участь і новачки, які грали на дошці 13х13.

Учасники та переможці чемпіонату отримали цінні призи та смачні і поживні подарунки. Спонсорами чемпіонату були управління у справах сім’ї і молодіжної політики й спорту Тернопільської міської ради, Тернопільський молокозавод.