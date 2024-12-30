Хвилина мовчання на честь Віталія МАЛЮКА

Віталій МАЛЮК, 25-річний головний сержант з позивним “Локі”, поклав життя 5 квітня 2024 року біля Залізного на Донеччині.



З перших днів повномасштабного вторгнення він став на захист України, пройшовши бойовий шлях від Херсонщини до Донбасу. “Справжній козак, на якого завжди можна було покластися,” – згадують побратими.



Його мужність відзначена “Золотим хрестом” та “Хрестом хоробрих”.



За місяць до весілля життя Віталія обірвалося під час ворожого авіаудару. Його наречена Ольга зберігає жетон коханого як найдорожчу пам’ять. У скорботі залишились батьки Леся Юхимівна і Володимир Вікторович, сестра Ася та наречена Ольга.

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