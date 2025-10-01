Легенди та камені: Чортків відкриває незвичний туристичний маршрут… кладовищем

У Чорткові успішно завершився Тиждень туризму, і фінальна подія стала справжньою сенсацією. Місто представило новий, унікальний туристичний маршрут, який дозволить місцевим жителям та гостям поринути у загадкову атмосферу старовини.

Маршрут, що проходить через старе кладовище на вулиці Степана Бандери, поєднує історію та містичність. Це не просто екскурсія, а справжня подорож у часі, де можна побачити давні надгробки та дізнатися про видатних особистостей, які залишили незабутній слід у історії Чорткова. Кожен крок на цій землі — це частинка міста, яка пережила віки.

Особливість цього маршруту в тому, що він розкриває не лише факти з історії, а й легенди, що тісно переплітаються з реальністю. Відвідувачі матимуть можливість доторкнутися до культурної спадщини, відчути аури старовинних каменів і зрозуміти, яку велич і важливість мала Чортківська земля для минулих поколінь.

Мета нової екскурсії — це не тільки занурення в містичну атмосферу, але й вшанування пам’яті наших предків. Організатори підкреслюють, що маршрут покликаний показати важливість збереження культурної спадщини і популяризації історії міста.

Тиждень туризму в Чорткові закінчився інтригуючою подією, що стала чудовою можливістю для місцевих мешканців та туристів відкрити нові сторінки історії міста. Туристично-інформаційний центр Чорткова запрошує всіх бажаючих долучитися до цієї захоплюючої подорожі.

Деталі та запис на екскурсії можна отримати за телефоном: 0 (97) 151 36 04.

Не пропустіть шанс поринути в атмосферу старовинного Чорткова та дізнатися його захоплюючу історію!