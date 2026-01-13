Тернопільська митниця: понад 3 млн грн до держбюджету за результатами перевірок

За результатами документальних перевірок Тернопільської митниці до держбюджету надійшло понад 3,1 млн грн

Упродовж 2025 року Тернопільська митниця провела 36 документальних перевірок у межах здійснення митного контролю. За їх результатами донараховано митні платежі на загальну суму 3,1 млн гривень.

Як повідомляють у митниці, за підсумками перевірок винесено податкові повідомлення-рішення, а фактична сплата грошових зобов’язань за перевірками 2025 року становила 2,1 млн гривень. Загалом, з урахуванням перевірок минулих періодів, до Державного бюджету України у звітному році надійшло понад 3,1 млн грн, включно зі штрафами та пенею.

Найбільшу кількість порушень виявлено у сфері правомірності застосування тарифних преференцій, зокрема за кодом «410» для товарів походженням з країн Європейського Союзу, а також під час класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД.

За напрямами порушень митні платежі були нараховані у таких обсягах:

визначення митної вартості — 588 тис. грн;

класифікація товарів за УКТ ЗЕД — 55 тис. грн;

декларування країни походження — 1,1 млн грн;

інші сфери ризику — 1,3 млн грн.

Окрім контрольно-перевірочної роботи, Тернопільська митниця системно проводить роз’яснювальну роботу з платниками податків щодо практичного застосування митного законодавства. Станом на кінець 2025 року це дало змогу забезпечити добровільну сплату митних платежів на суму 2,4 млн гривень.

У митниці зазначають, що документальні перевірки залишаються важливим інструментом наповнення державного бюджету та запобігання порушенням у сфері зовнішньоекономічної діяльності.