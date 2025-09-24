Тернопільські волонтери та мобілізація: як область готується до змін у законодавстві

Заступник начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Василенко взяв участь в онлайн-нараді з питань гуманітарного реагування, що відбулася під головуванням Ірини Верещук, заступника Керівника Офісу Президента України.

У ході зустрічі були обговорені важливі аспекти, пов’язані з вдосконаленням механізмів перетину державного кордону в умовах воєнного стану, бронюванням волонтерів та критично важливих працівників. Окрему увагу було приділено підготовці змін до законодавства, які стосуються мобілізації та гуманітарної допомоги.

🖇️ Учасники наради обговорили також результати напрацювань державних програм, спрямованих на підтримку волонтерського руху та забезпечення рівного доступу постраждалих від війни до необхідної допомоги. Важливим аспектом було посилення співпраці між органами влади та громадським сектором.

Особливу увагу було приділено формуванню комплексних рішень, які дозволять:

Підвищити ефективність гуманітарного реагування.

Розширити можливості волонтерських організацій.

Забезпечити належну підтримку як військовим, так і цивільним громадянам в умовах воєнного стану.