Тютюну на 20 млн грн вилучено під час спецоперації на Тернопільщині: п’ять осіб під підозрою

Під час масштабної спецоперації на території Тернопільської області правоохоронці вилучили понад 10 тонн незаконно виготовленого тютюну, а також значну кількість обладнання для його обробки. Операція була спрямована на протидію незаконному обігу підакцизних товарів, зокрема, тютюну, і стала однією з найбільших у регіоні за останній час.

За даними прокуратури Тернопільської області, в ході досудового розслідування було повідомлено про підозру п’яти особам. Серед підозрюваних — жителька Тернопільщини, житель Хмельниччини, а також три місцевих жителі, які організували незаконне вирощування, переробку та збут тютюнової сировини. Всі вони обвинувачуються у порушенні кількох статей Кримінального кодексу України, зокрема, у незаконному виготовленні, зберіганні та збуті підакцизних товарів.

Незаконне виробництво тютюну: що вдалося викрити поліції?

Як стало відомо, у Чортківському районі група осіб організувала нелегальне вирощування тютюну та створила підпільний цех для його обробки. Продукція, що виготовлялася, перероблялася та підготовлювалася до продажу, постачалася клієнтам через кур’єрські служби до різних міст України, таких як Кривий Ріг, Миколаїв та Запоріжжя.

В результаті проведених обшуків на території трьох областей — Тернопільській, Хмельницькій та Дніпропетровській — правоохоронці вилучили понад 1,5 тонни тютюну в сирому та напівсухому вигляді, більше 10 тонн подрібненого тютюну, три промислових верстати для його обробки, а також мобільні телефони, ноутбук, блокноти з чорновими записами та таблиці із ціновими пропозиціями для покупців.

Вартість вилученого товару: понад 20 мільйонів гривень

Орієнтовна вартість вилученого тютюну та обладнання складає близько 20 мільйонів гривень. В рамках слідства також перевіряється причетність до незаконної діяльності інших осіб, зокрема з сусідніх областей.

Розслідування триває

Як повідомили в прокуратурі, кримінальне провадження ведеться за статтями, які передбачають покарання за незаконне виготовлення, зберігання та збут тютюнових виробів, а також за фінансові злочини, пов’язані з одержанням коштів злочинним шляхом.

Розслідування здійснюється слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області за оперативного супроводу УСР у Тернопільській області ДСР НП України та УСБУ в області.

Поліція закликає громадян бути обережними та повідомляти про будь-які випадки підозрілого обігу підакцизних товарів.