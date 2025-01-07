ТОП-6 найтиповіших порушень митних правил, які виявляли працівники Тернопільської митниці минулого року

Впродовж 2024 року за фактами порушення митного законодавства працівниками Тернопільської митниці складено 75 протоколів про порушення митних правил.

Про це повідомили в управлінні боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Тернопільської митниці,

Загальна сума вилучених предметів правопорушень за цей період склала понад 7 мільйонів гривень. Загалом від правоохоронної діяльності митниці до Державного бюджету України надійшло 3,6 млн гривень.

На розгляд до суду митницею передано 29 справ про порушення митних правил на загальну суму майже 9 мільйонів гривень. На користь держави судом розглянуто 13 справ про порушення митних правил: конфісковано предмети правопорушень та накладено стягнення у вигляді штрафів.

Минулоріч у зоні діяльності Тернопільської митниці найчастіше фіксували правопорушення пов’язані із:

– неправомірними операціями з товарами, митне оформлення яких не закінчено;

– недекларуванням товарів, що переміщуються через митний кордон України;

– перевищенням строку транзитних перевезень (доставки) товарів;

– неподання утримувачем магазину безмитної торгів, складу тимчасового зберігання, митного складу, вантажного митного комплексу, особою відповідальною за експлуатацію складу організації – отримувача гуманітарної допомоги, митному органу звіту про рух товарів, а також порушення порядку ведення обліку таких товарів.

– перевищенням строку тимчасового ввезення товарів;

– діями, спрямованими на неправомірне звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їх розміру тощо.