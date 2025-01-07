Звільнили лікарку в якої під час проведення операції помер хлопчик

Лікарку, в якої під час проведення операції помер хлопчик при лікуванні зубів у Тернополі, відсторонили від займаної посади

Суд задовольнив клопотання слідчого поліції, погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури, про відсторонення від посади та обрання запобіжного заходу лікарці однієї з тернопільських лікарень, у якої під час проведення операції під загальним наркозом помер малолітній пацієнт.

16 грудня 2024 року під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури їй повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків медичним працівником при лікуванні дитини (ч. 2 ст. 140 КК України).

Нагадаємо, 13 листопада 2023 року у комунальному медичному закладі у м. Тернополі малолітньому хлопчику проводили стоматологічні процедури під дією загального наркозу. Під час лікування у дитини почав падати тиск крові і її доправили у реанімаційне відділення. У реанімації хлопчик помер. Вік дитини на той час був 1 рік 10 місяців.

За даними судово-медичної експертизи, попередня причина смерті – гостра легенево-серцева недостатність.

Досудове розслідування здійснює Тернопільський РУП ГУНП в області.